Золото и биткоин назвали бессмысленными

С экономической точки зрения золото ничем не отличается от биткоина и представляет из себя такой же бессмысленный товар, стоимость у которого есть только по той причине, что вы кому-то можете его продать. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал инвестиционный менеджер компании «Открытие-брокер» Тимур Нигматуллин.

Он считает, что золото было защитным активом в 2008-2009 годах, но сейчас свою ценность потеряло. «Золото, как вы видите, дешевеет, потому что профессиональные участники рынка не верят в то, что доллар будет сильно обесцениваться, не верят в то, что золото от этого может защитить», — назвал он причину.

С другой стороны, биткоин сравнивают с золотом не в первый раз. Например, генеральный директор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев не считает эти активы конкурентными в долгосрочной перспективе. По его мнению, природа биткоина и золота сильно разнится. У них разные группы инвесторов, которые со временем будут больше отдаляться друг от друга. Биткоин, по его словам, создавался как инструмент для расчетов, а не как средство накопления и сохранения капитала.

Со своей стороны американский миллиардер-инвестор Пол Тюдор Джонс уверен, что у криптовалюты есть преимущество перед золотом. «Криптовалюты явно выигрывают гонку против золота. Они могут быть очень хорошей страховкой от инфляции. Для меня они предпочтительнее золота», — сказал он.

Ранее в ноябре цена золота достигла максимума за пять месяцев. Цена драгоценного металла поднималась до 1868,5 доллара за унцию. Инвесторы обратились к золоту на фоне ускорения инфляции. При этом спрос на драгоценный металл продолжит расти, пока мировые центробанки не разработают мер по сдерживанию цен.

При этом курс биткоина 16 ноября рухнул более чем на десять процентов и опустился ниже 60 тысяч долларов. На торгах в среду, 17 ноября, самая популярная криптовалюта немного отыграла падение и оказалась на уровне 60,5 тысячи долларов за монету.