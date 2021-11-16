Курс биткоина рухнул

Курс биткоина 16 ноября рухнул более чем на десять процентов, свидетельствуют данные площадки CoinGecko. Стоимость самой популярной криптовалюты снизилась до 59 377 долларов.

За неделю биткоин потерял около 12 процентов, рыночная капитализация сейчас составляет 1,1 триллиона долларов.

Биткоин дешевеет на фоне появления информации о том, что Китай готовит новые ограничения в сфере криптовалют. Одна из новых мер — введение более высоких цен на электроэнергию для компаний, которые продолжают игнорировать правительственный запрет на добычу биткоина.

В начале ноября криптовалюта била исторические рекорды, 10 ноября курс достигал максимума в 69 тысяч долларов. Представители сектора ожидали, что курс биткоина вырастет до 100 тысяч долларов к концу 2021 года.