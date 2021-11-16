Китай придумал новый способ борьбы с криптовалютой

Китай думает над введением высоких цен на электроэнергию для компаний, которые майнят

Китай предостерегает свои государственные предприятия от майнинга криптовалюты и думает над принятием новых карательных мер. Одна из таких — введение более высоких цен на электроэнергию для компаний, которые продолжают игнорировать правительственный запрет на добычу биткоина, пишет Bloomberg.

Национальная комиссия по развитию и реформам планирует пресечь промышленную добычу биткоинов, а также любое участие государственных компаний в этой деятельности. В этом году Пекин жестко борется разными способами с майнерами, обвиняя их во всем — от дефицита энергии до смертельных случаев при добыче угля.

Ранее Китай выслал из страны бывшего чиновника провинции Цзянси Сяо. Он был обвинен в злоупотреблении своими полномочиями и поддержке предприятий, добывающих криптовалюту, а также в получении взяток.

В этом году КНР запретила майнинг и торговлю криптовалютами на территории страны. Народный банк Китая (НБК) 24 сентября заявил, что криптовалюты не должны циркулировать на рынках наравне с традиционными валютами и что иностранным биржам отныне запрещено предоставлять услуги материковым инвесторам.