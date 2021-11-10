Биткоин побил рекорд

Курс биткоина достиг нового рекорда — стоимость самой популярной криптовалюты превысила 69 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinGecko.

На момент написания новости биткоин торгуется по цене 68,7 тысячи долларов — рост составил 1,2 процента. Накануне, 9 ноября, самая популярная криптовалюта два раза за сутки обновляла исторический рекорд и превысила отметку в 68 тысяч долларов. Курс биткоина начал резко расти в ночь на 8 ноября — тогда цена биткоина доходила до 66,3 тысячи долларов. На таком уровне монета в последний раз торговалась 21 октября. До 67 тысяч долларов биткоин доходил 20 октября.

8 ноября рекорд побила и стоимость крипторынка. Его капитализация превысила три триллиона долларов на фоне подорожания биткоина. Рекордный рост 2 ноября продемонстрировала и вторая по популярности криптовалюта — стоимость Ethereum достигла отметки 4477 долларов.

В конце октября битокину предсказали рост до 100 тысячи долларов. По мнению генерального директора криптовалютной платформы CoinList Грэма Дженкина, к концу 2021 года самая популярная криптовалюта достигнет этой отметки.