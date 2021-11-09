Стоимость биткоина обновила исторический рекорд второй раз за сутки

CoinDesk: биткоин преодолел отметку в 68 тысяч долларов, побив рекорд второй раз за сутки

Биткоин второй раз за сутки преодолел исторический рекорд по стоимости, впервые превысив отметку в 68 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Сообщается, что в ходе торгов биткоин вырос на 4,69 процента, и на 06:44 по москвоскому времени достиг 68,230 доллара.

Предыдущий рекорд криптовалюта установила в ночь с 8 на 9 ноября. По данным CoinDesk, в 02:40 по москвоскому времени биткоин достиг отметки в 67,65 тысячи долларов.

Курс биткоина начал резко расти в ночь на понедельник, 8 ноября. Тогда на максимуме цена доходила до 66,34 тысячи долларов. В последний раз на таком уровне монета торговалась 21 октября. До 67 тысяч биткоин доходил только 20 октября, после чего скорректировался.