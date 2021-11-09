Курс биткоина обновил исторический рекорд, впервые поднявшись выше 67 тысяч долларов. Об этом во вторник, 9 ноября, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

В 02:40 по московскому времени биткоин достиг отметки в 67,65 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что к утру понедельника, 8 ноября, капитализация рынка криптовалют побила рекорд и впервые превысила 3 триллиона долларов.

В ночь на понедельник, 8 ноября, курс биткоина начал резко расти по сравнению с последними двумя неделями и утром взлетел выше 66 тысяч долларов за монету. На максимуме цена доходила до 66,34 тысячи долларов. В последний раз на таком уровне монета торговалась 21 октября. До 67 тысяч биткоин доходил только 20 октября, после чего скорректировался.