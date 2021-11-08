Стоимость крипторынка побила рекорд

К утру понедельника, 8 ноября, капитализация рынка криптовалют побила рекорд и впервые превысила 3 триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko. Это произошло после того как подорожала самая популярная криптовалюта — биткоин.

Курс биткоина взлетел выше 66 тысяч долларов. На максимуме его стоимость доходила до 66,34 тысячи долларов. В последний раз на таком уровне монета торговалась 21 октября. До 67 тысяч биткоин доходил только 20 октября, после чего скорректировался. Кроме того, росту капитализации крипторынка способствовало подорожание Ethereum. 8 ноября альткоин обновил исторический максимум на уровне 4,78 тысячи долларов за монету.

Ранее в ноябре аналитики назвали справедливую цену биткоина. В JPMorgan считают, что она составляет порядка 35 тысяч долларов за штуку. Эксперты называют криптовалюту конкурентом золоту в плане инвестиций. Но волатильность биткоинов в разы выше, чем у драгоценного металла. Если в будущем году колебание курса снизится вдвое, то справедливой ценой биткоина станет 73 тысячи долларов.