ЕС предложили запретить майнинг криптовалют

Глава Управления финансового надзора Швеции (Finansinspektionen) Эрик Тедеен и руководитель Агентства по охране окружающей среды (Naturvаrdsverket) Бьорн Райзингер предложили Евросоюзу запретить майнинг криптовалют на алгоритме Proof-of-Work (PoW). Совместное заявление опубликовано на сайте Finansinspektionen. По мнению чиновников, добыча цифровых денег удерживает регион от достижения целей Парижского соглашения по изменению климата.

Proof-of-Work («доказательство выполнения работы») — механизм, с помощью которого проверяется подлинность и честность криптовалютных транзакций. Системы на основе PoW являются чрезвычайно ресурсоемкими. В настоящее время этот алгоритм использует большинство самых популярных криптовалют — Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin и другие. Разработчики Ethereum уже объявили о планах перейти от PoW к другому механизму — Proof-of-Stake (PoS), для которого не требуется майнинг.

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Кембриджский университет и исследовательский проект Digiconomist подсчитали, что ежедневная добыча 900 биткоинов приводит к выбросу в атмосферу до 120 миллионов тонн углекислого газа в год. По оценкам специалистов, на майнинг Bitcoin и Ethereum уходит примерно вдвое больше электроэнергии в год, чем на снабжение всей Швеции. Обратив внимание на эти показатели, шведские регуляторы разработали еще два предложения, которые помогут справиться с экологическими последствиями криптодобычи на национальном уровне.

Во-первых, Тедеен и Райзингер объявили о необходимости воспрепятствовать развитию майнинга и открытию новых «добывающих» предприятий на территории Швеции. Во-вторых, регуляторы предложили ввести новое ограничение для компаний, которые торгуют криптовалютой, добытой на основе PoW, или инвестируют в нее. Чиновники заявили, что таким фирмам следует запретить описывать свою деятельность как экологичную или «устойчивую».

В Канаде придумали способ компенсировать вред майнинга для экологии. Местная компания MintGreen в октябре заявила, что начнет отопление более 100 жилых и коммерческих зданий в городе Норт-Ванкувер с помощью энергии от майнинговых ферм. Эта технология поможет предотвратить попадание в атмосферу 20 тысяч тонн парниковых газов, которые мог бы произвести природный газ.