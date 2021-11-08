В России захотели приравнять майнеров к предпринимателям

«Известия»: в Минэке хотят приравнять майнеров к предпринимателям и собирать с них налоги

В Минэкономразвития считают, что майнинг криптовалют следует приравнять к предпринимательству. Об этом сообщает издание «Известия».

По данным газеты, в министерстве полагают, что майнинг вполне вписывается в определение предпринимательской деятельности. Его признание позволит властям регулировать данную сферу деятельности и собирать с этого источника дохода соответствующие налоги, считают в Минэке. Отмечается, что в настоящее время данная инициатива обсуждается с представителями предпринимательского сообщества. В Минэнерго также поддерживают идею признания майнинга предпринимательством, говорится в материале.

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В то же время в Центральном банке (ЦБ) придерживаются иной точки зрения на данный вопрос. В регуляторе указали на то, что не поддерживают инициативы, способствующие созданию каких-либо денежных суррогатов в России.

Ранее глава глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков призвал прописать в законодательстве вопрос взимание налогов с компаний, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, которые занимаются майнингом криптовалют. «У нас не запрещается майнинг, но при этом регулирование этого вопроса четко еще не прописано», — заявил депутат и отметил, что закон «О цифровых финансовых активов» (ЦФА) надо серьезно доработать.

Закон действует с 1 января 2021 года и определяет криптовалюту как имущество. Граждане могут заключать сделки с ней, хоть и не в качестве средства платежа, и обязаны платить налог. Однако в законе нет понятия майнинга — добычи криптовалют. Майнеры не имеют правового статуса, а их деятельность не лицензируется и не облагается налогом.