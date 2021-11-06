Цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование, сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк, Минэкономразвития и комитет Госдумы по финрынку.

Отмечается, что необходимые поправки в законодательство будут внесены по итогам эксперимента, который пройдет в 2022 году. По словам заместителя директора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Алексея Минаева, цифровым рублем можно будет платить «в отличие от обычных цифровых валют».

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что планируется законодательно закрепить полномочия Центробанка по организации денежного обращения на основе цифрового рубля, права регулятора по осуществлению банковских операций с его применением. Также должны быть зафиксированы меры защиты при расчетах с использованием цифровой валюты. По словам Аксакова, владельцы цифровых рублей и обладатели фиатных средств будут полностью равноправны.

Аксаков добавил, что в законе о цифровых финансовых активах (ЦФА) необходимо разграничить понятия цифровых валют, цифрового рубля и стейблкойнов, а также усилить гарантии судебной защиты и ввести регулирование майнинга.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятора нет задачи сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег, люди будут оценивать его преимущества постепенно. Среди достоинств новой формы денег она назвала возможность доступа к кошельку, на котором хранятся цифровые рубли, вне зависимости от банка, где открыт счет.

Полноценный запуск цифрового рубля произойдет до 2030 года. Такой срок был обозначен Минфином в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал цифровой рубль полетом в космос нашего времени.

