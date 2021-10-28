Россия решила спасти Казахстан от энергокризиса

Российская «Интер РАО» планирует с ноября начать коммерческие поставки электроэнергии в Казахстан, где ожидается серьезный энергокризис из-за развития ферм по майнингу криптовалюты. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Желаемый объем поставок составляет до 400 мегаватт в сутки. Пока Казахстан решил без предупреждения увеличивать переток из России, это дает возможность получать электроэнергию по более низкой цене. Издание отмечает, что такие поставки нерентабельны для России и затратны для энергосистемы, потому что для них нужно включать самые неэффективные электростанции.

По некоторым оценкам, дефицит в Казахстане составляет около 600 мегаватт в пиковые часы в ноябре, а в перспективе может вырасти до одного гигаватта. В стране резко выросло число майнеров криптовалюты, но энергосистема оказалась не готова к резкому скачку спроса. Спасти Казахстан от энергодефицита могут и другие компании, имеющие договоренности с российскими поставщиками.

«Интер РАО» с 15 октября нарастила поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию на 38 процентов. Компания также ожидает от Китая подтверждения увеличения поставок в ноябре-декабре. На фоне этого «Интер РАО» повышает прогноз по экспорту электроэнергии в этом году до 20 миллиардов киловатт-час.