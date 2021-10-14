Россия значительно увеличит поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию

Российская компания «Интер РАО» с 15 октября увеличивает поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию на 38 процентов, пишет РИА Новости со ссылкой на врио руководителя блока трейдинга предприятия Александру Панину.

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На 15 октября пропускная способность будет от 240 до 506 мегаватт, такого «не было уже давно», отметила Панина. Компания также ожидает от Китая подтверждения увеличения поставок в ноябре-декабре. На фоне этого «Интер РАО» повышает прогноз по экспорту электроэнергии в этом году до 20 миллиардов киловатт-час. На этих новостях акции компании выросли на 2,85 процента.

Китай попросил «Интер РАО» увеличить объем поставок электроэнергии в ноябре и декабре 2021 года примерно вдвое по сравнению с тем же периодом 2020 года. С начала октября «Интер РАО» нарастила объемы экспортируемой в Китай электроэнергии на 90 процентов.

В конце сентября в Китае из-за нехватки электроэнергии начались отключения электричества в жилых домах и на производстве. Около 20 провинций и регионов ввели ограничения на его потребление. Ситуация служит дополнительным ударом по угольной промышленности Китая, которая до сих пор является основным источником электроэнергии.