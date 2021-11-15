Цена золота взлетела

В ходе торгов на бирже стоимость золота взлетела до максимального значения за пять месяцев. Цена драгоценного металла поднималась до 1868,5 доллара за унцию. К покупке золота инвесторов подталкивает растущая инфляция, указывает The Wall Street Journal.

Однако пока что цена драгметалла все еще остается на 10 процентов ниже рекорда в 2050 долларов унцию, который был достигнут в августе 2020-го. Газета отмечает, что инвесторы вернулись к золоту «как к старому другу» на фоне ускорения инфляции. При этом спрос на драгоценный металл продолжит расти, пока мировые центробанки не разработают мер по сдерживанию цен. Президент по мировым рынкам банка TIAA Bank Крис Гэфни посоветовал инвесторам увеличить долю золота в портфелях примерно до 10 процентов.

Ранее стало известно, что рост цен в США рекордно ускорился и стал максимальным с 1990 года. Потребительские цены в годовом выражении по итогам октября резко ускорили рост — до 6,2 процента с 5,4 процента месяцем ранее. Индекс потребительских цен вырос на 0,9 процента по сравнению с сентябрем, что стало самым большим скачком за четыре месяца. Причем оба показателя превзошли прогнозы аналитиков: эксперты ожидали годовую инфляцию на уровне 5,8 и 0,6 процента в октябре.