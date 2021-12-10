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«Саммит за демократию» решили повторить в следующем году

США планируют в 2022 году вновь провести «Саммит за демократию», он касается не только КНР

Фото: Tasos Katopodis/ Globallookpress.com

США планируют повторить «Саммит за демократию» и провести его вновь в 2022 году. Как заявила представитель американской администрации, он касается не только Китайской народной республики (КНР), передает ТАСС.

«Что касается контекста саммита, то мы не считаем, что он сводится к какой-то конкретной стране. На саммите мы хотим подчеркнуть, что стремимся придать импульс демократии», — подчеркнула чиновница.

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Таким образом она ответила на вопрос о возможных осложнениях с Китаем после того, как на «Саммит за демократию» был пригашен Тайвань. Представитель администрации не стала говорить конкретно об отношениях с КНР, однако назвала форум конструктивным проектом.

24 ноября Государственный департамент США пригласил на «Саммит за демократию», который проходит 9-10 декабря в режиме видеоконференции, 110 стран и территорий. При этом в списке приглашенных отсутствуют Россия, Китай Турция, Саудовская Аравия и ряд других стран — в том числе традиционные союзники США.

Марина Совина
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