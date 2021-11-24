США проведут «Саммит за демократию» без России и Китая

Госдеп США пригласил на «Саммит за демократию» 9 декабря 110 стран, РФ и КНР нет в списке

Госдеп США пригласил на «Саммит за демократию», который проведут 9-10 декабря в режиме видеоконференции, 110 стран и территорий. Список опубликован на сайте Госдепа.

В списке приглашенных, в частности, отсутствуют Россия и Китай.

При этом среди участников значится Тайвань, и все входящие в Евросоюз (ЕС) страны, за исключением Венгрии.

Среди приглашенных также нет Турции, Саудовской Аравии, арабских стран Персидского залива, Ирана, КНДР, Венесуэлы, Никарагуа, Судана и Эфиопии, и ряда стран Африки, Латинской Америки и Азии.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил, что саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена необходим для предотвращения прямого военного столкновения двух стран, которое может вылиться в Третью мировую войну. По его словам, такая война уже ведется на политическом, экономическом и информационном фронтах.