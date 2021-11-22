Саммит Путина и Байдена сочли необходимым для предотвращения Третьей мировой

Саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена необходим для предотвращения прямого военного столкновения двух стран, которое может вылиться в Третью мировую войну. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Впрочем, по его словам, такая война уже ведется на политическом, экономическом и информационном фронтах.

Вместе с тем специалист счел куда более необходимым проведение трехсторонней встречи лидеров США, России и Китая, своего рода «Ялтинской конференции 2.0». «Нынешняя конфигурация сил в мире говорит о том, что только учет взаимных интересов всех трех держав сможет помочь избежать худшего сценария», — подчеркнул Лозанский.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев допустил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в 2021 году. По данным «Коммерсанта», до конца года лидеры проведут онлайн-беседу в формате видео-конференции, а в 2022 году увидятся лично.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил журналистам, что онлайн-переговоры между российским и американским президентами состоятся до конца года. Пресс-секретарь президента России также перечислил возможные темы переговоров: Путин и Байден обсудят Украину и НАТО.

В свою очередь в Вашингтоне сообщили о неготовности анонсировать будущие контакты двух президентов. «Как только что-то будет согласовано, мы объявим об этом», — сказала журналистам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.