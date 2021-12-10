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На подобной Солнцу звезде заметили катастрофическую вспышку

Nature Astronomy: на звезде EK Draconis произошла катастрофическая супервспышка

Изображение: Pixabay

Астрономы наблюдали, как похожая на Солнце звезда EK Draconis произвела массивный всплеск энергии, который превосходит все, что фиксировалось в Солнечной системе. Выброс корональной массы подобной силы может произвести катастрофический ущерб спутникам на орбите и электросетям на Земле. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

В апреле 2020 года ученые зафиксировали, как EK Draconis извергает облако раскаленной плазмы с массой в квадриллионы килограммов. Это более чем в десять раз больше, чем у самого мощного коронального выброса массы, когда-либо зарегистрированного от звезды, похожей на Солнце. Наблюдения проводили с помощью космического телескопа TESS и телескопа SEIMEI Киотского университета.

Известно, что на молодых звездах солнечного типа часто происходят супервспышки. Теоретически такое явление может происходить и у Солнца с частотой раз в несколько тысяч лет. Однако не было известно, может ли такой феномен вызывать сверхмощный корональный выброс массы. Ученые обнаружили, что причиной выброса на EK Draconis в 2020 году была именно супервспышка, которая произошла за 30 минут до этого.

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Александр Еникеев
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