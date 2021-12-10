Названо количество проведенных в России тестов на COVID-19 с начала пандемии

В России с начала пандемии медики провели более 230 миллионов тестов на выявление COVID-19. Такое количество назвали представители пресс-службы Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что за прошлые сутки было проведено 629 тысяч таких исследований. Отмечается, что сейчас в России под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус находятся примерно 1,65 миллиона граждан.

Ранее кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе рассказал, что многие симптомы коронавируса совпадают с признаками ОРВИ.

Главврач предупредил россиян, что COVID-19 маскируется зимой под ОРВИ, грипп и другие вирусные инфекции, включая энтеровирусную и ротавирусную. Он объяснил это явление отсутствием специфических симптомов коронавируса. Именно этот фактор вызывает «маскировку» COVID-19, особенно зимой.

Специалист напомнил, что снизить риск заражения коронавирусом помогает курс вакцинации.