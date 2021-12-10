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Европа ударила по Uber

ЕС инициировал законопроект о приеме таксистов и курьеров в штат компаний

Фото: Phil Noble / Reuters

Еврокомиссия решила ударить по Uber и другим сервисам, относящимся к «гиг-экономике» (агрегаторам такси, сервисам доставки), разработав новые правила их работы на территории Евросоюза (ЕС), пишет CNBC.

Главное нововведение касается статуса работников сервисов, например, водителей такси, курьеров уборщиков и тренеров по фитнесу. За ними предлагается закрепить право на полноценный прием в штат компаний, что в свою очередь будет означать наличие фиксированной и гарантированной зарплаты, отпусков, пособий по безработице в случае увольнения.

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Инициативу уже одобрили профсоюзы в большинстве страны ЕС. Ожидается, что закон в случае принятия затронет около 4,1 миллиона человек, занятых в «гиг-экономике».

Сейчас в большинстве случаев сотрудники сервисов оформляются в качестве независимых подрядчиков, что снижает ответственность работодателей и сокращает их расходы.

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Платон Щукин
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