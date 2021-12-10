Смерть супругов в российском поселке связали с мистикой

В поселке Баранчинский Свердловской области в одной из квартир нашли мертвыми мужа и жену. У супругов сгорел дом, в огне погибло все их хозяйство, сообщает Znak.

По словам старшего помощника руководителя регионального следственного управления Следственного комитета России Александра Шульги, посторонние не применяли насилие к россиянам.

«Их мистическая смерть породила много вопросов. Установлено, что незадолго до трагедии погибшая женщина пообщалась со своей дочерью. На руках женщины были обнаружены ожоги, полученные в результате пожара, когда она пыталась спасти домашних животных», — отметил он.

Кроме того, квартира, где обнаружили мужа и жену, была заперта изнутри. По сведениям «Комсомольской правды», в огне в частном доме погибли 10 коз, 5 гусей и куры. Хозяева пытались спасти животных, но все оказалось безрезультатно. Супруги после случившегося пожара перестали выходить на связь.

Следователи пояснили, что точная причина смерти супругов станет известна после проведения экспертизы.

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