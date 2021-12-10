Сбербанк Онлайн запустил сервис «Дать в долг»

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый сервис «Дать в долг», который поможет пользователям не забыть о полученной или данной в долг сумме. С его помощью можно зафиксировать передачу денежных средств и срок их возврата. Автоматические push-уведомления от приложения напомнят должнику о предстоящей выплате.

Чтобы воспользоваться сервисом «Дать в долг», нужно зайти в диалоги и выбрать чат с человеком, которому нужно перевести денег в долг. Затем необходимо нажать на кнопку «+» и выбрать категорию «Дать в долг», указав сумму и обговоренную дату возврата. После этого можно отслеживать возврат долга с помощью чата. За несколько дней до срока получатель перевода получит напоминание о необходимости вернуть долг.

Представители Сбербанка подчеркнули, что автоматического списания долга не будет произойдет: приложение только напомнит о долге. «У нас получился сервис, который помогает не забыть об одолженной сумме. Помимо напоминаний, упрощается сама переписка по вопросу переведенных денег, становится намного проще и одолжить кому-то нужную сумму, и вовремя вернуть долг», — рассказал о нововведении вице-президент и директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов.

