Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Сбербанк Онлайн запустил сервис «Дать в долг»

В приложении Сбербанк Онлайн появился сервис «Дать в долг»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый сервис «Дать в долг», который поможет пользователям не забыть о полученной или данной в долг сумме. С его помощью можно зафиксировать передачу денежных средств и срок их возврата. Автоматические push-уведомления от приложения напомнят должнику о предстоящей выплате.

Чтобы воспользоваться сервисом «Дать в долг», нужно зайти в диалоги и выбрать чат с человеком, которому нужно перевести денег в долг. Затем необходимо нажать на кнопку «+» и выбрать категорию «Дать в долг», указав сумму и обговоренную дату возврата. После этого можно отслеживать возврат долга с помощью чата. За несколько дней до срока получатель перевода получит напоминание о необходимости вернуть долг.

Представители Сбербанка подчеркнули, что автоматического списания долга не будет произойдет: приложение только напомнит о долге. «У нас получился сервис, который помогает не забыть об одолженной сумме. Помимо напоминаний, упрощается сама переписка по вопросу переведенных денег, становится намного проще и одолжить кому-то нужную сумму, и вовремя вернуть долг», — рассказал о нововведении вице-президент и директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Устроившему массовую стрельбу в школе Казани предъявили окончательное обвинение
Совет Федерации отклонит закон о дистанционном образовании
Хасбулатов прокомментировал слова Путина о сотрудниках ЦРУ в правительстве
Россиянина ударили ножом в московском метро
Украинскую биатлонистку отказались пускать на стадион во время Кубка мира
Стала известна дата премьеры нового сезона «Сватов»
Женщина на КПП Минюста в Москве пригрозила взрывом и скрылась
Истребители НАТО заподозрили в полетах над Черным морем
Объявлены лучшие игры 2021 года
Описан последний ужин самого старого из приговоренных к казни в истории США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter