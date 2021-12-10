Парень неожиданно нашел у себя дома источник самого отвратительного запаха

Пользователь Reddit под ником Martini_Man_ поделился историей о том, как неожиданно нашел у себя дома источник отвратительного запаха — мусорный контейнер с остатками еды, пролежавшими там несколько месяцев. Увидев, что в баке развелись личинки, парень залил разложившийся мусор разными чистящими средствами и кипятком, после чего его безостановочно рвало.

Автор поста рассказал, что жил в студенческом общежитии, на кухне которого находился мусорный бак для утилизации пищевых отходов. Со временем он и его соседи отказались от его использования, потому что пакеты для мусора постоянно лопались. Студенты убрали бак на подоконник, однако один из соседей забыл о договоренности и продолжил заполнять ведро мусором.

Спустя четыре месяца герой истории уехал на каникулы домой, после чего вернулся в общежитие. По возвращении он заметил подозрительный запах, и они вместе соседом начали искать его источник. Позже они выяснили, что вонь исходит от бака, который ранее они договорились не использовать.

«Корзина была заполнена до краев адской смесью, состоявшей из личинок и зелено-коричневой слизью от остатков разложившейся пищи», — рассказал он. Затем он решился вытащить пакет с мусором из бака, однако тот порвался. В итоге все содержимое мусорного контейнера оказалось на подоконнике. «Это было похоже на сцену из фильма ужасов», — добавил он.

По словам героя истории, на кухне стоял невыносимый запах. «Я сделал то, что сделал бы любой здравомыслящий человек: достал все чистящее средства и сделал из них адскую смесь», — поделился он. Парень смешал антибактериальный спрей, отбеливатель, жидкость для мытья посуды и мебельный лак и вылил получившуюся жижу на личинок, но это не помогло.

Тогда студент вскипятил воду и вылил ее на разлагающийся мусор. «Слизь начала сливаться с подоконника, а личинки начали сползать», — поделился он и отметил, что от возникшего запаха его начало безостановочно рвать. «Вскоре я понял, что запах укоренился у меня в носу, голове и горле, и меня снова вырвало», — добавил он.

«После того, как нам удалось смыть остальную часть беспорядка, мы зажгли повсюду свечи, чтобы попытаться уговорить наш мозг думать о чем-то, кроме сваренных личинок», — поделился парень и подчеркнул, что его до сих пор начинает тошнить от вида плесени или кусочков еды.

«Тошнота и боль, которые причинил мне этот запах, а также его долгосрочные последствия не похожи ни на что другое, что я когда-либо испытывал», — заключил автор поста. «Поздравляем с изобретением супа из личинок», — пошутил один из комментатор под публикацией. По словам многих пользователей, личинки являются самым страшным их кошмаров. В то же время некоторые комментаторы напомнили о том, что смешивать разные чистящие средства опасно.