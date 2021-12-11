Стало известно о планах Козака встретиться с представительницей Госдепа США

В администрации президента (АП) России подтвердили информацию о запланированной на следующей неделе в Москве встрече замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с помощником госсекретаря США Карен Донфрид. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в АП.

«Такая встреча планируется в среду», — сообщил источник.

Ранее Госдепартамент США анонсировал визит помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с 13-15 декабря в Москву и Киев. Уточняется, что в ходе поездки она заявит о необходимости выполнения Минских соглашений.

7 декабря, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по защищенной видеосвязи. Они продлились два часа. Главной темой беседы стала ситуация вокруг Украины. Лидеры двух стран также рассмотрели вопросы двусторонних отношений, кибербезопасности и иранской ядерной сделки.