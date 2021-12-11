Госдеп анонсировал визит помощника госсекретаря США в Москву

Помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 13-15 декабря посетит Москву и Киев. Его визит анонсировал Госдеп, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в ходе поездки он заявил о необходимости выполнения минских соглашений.

После визита в Москву и Киев Донфрид планирует провести в Брюсселе консультации с союзниками и партнерами — представителями Евросоюза и НАТО.

Ранее, 7 декабря, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по защищенной видеосвязи, общение длилось два часа. Главной темой беседы стала ситуация вокруг Украины. Президенты также рассмотрели вопросы двусторонних отношений, кибербезопасности и иранской ядерной сделки.