В России пообещали защитить Донбасс от агрессии

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, заявил, что Россия имеет право защищать своих граждан и гражданское население в Донбассе. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

«Мы в принципе имеем право защищать гражданское население от военной агрессии», — сказал он. По словам Косачева, он хотел бы ошибаться, однако у него «очень нехорошие предчувствия, связанные с тем, что будет происходить на Юго-Востоке Украины со стороны Киева и тех, кто за Киевом стоит».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал ожидаемые сроки начала российского наступления на республику. Он отметил существующую вероятность «масштабной эскалации» со стороны Москвы и со ссылкой на данные разведки заявил, что наиболее вероятным временем ее начала является конец января.

