Оценена возможность появления альтернативы вакцине против коронавируса в России

Появление в России альтернативы обычной вакцинации в виде моноклональных антител (МАТ) маловероятно. Так эту возможность оценил доктор медицинских наук, профессор РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Заурбек Айсанов в интервью «Ленте.ру».

Препараты на основе МАТ искусственно созданы из одного клона иммунных клеток. Они обладают способностью нейтрализовывать определенный антиген. За рубежом их рекомендуют принимать для профилактики пациентам с ослабленным иммунитетом. Из МАТ состоял разработанный американской биотехнологической компанией Regeneron Pharmaceuticals так называемый «коктейль», которым лечили заболевшего коронавирусом президента США Дональда Трампа. Это средство используется только в экстренных случаях для лечения взрослых и детей с заболеванием в легкой или средней форме.

Профессор Айсанов усомнился, что подобные препараты станут альтернативой обычным вакцинам, поскольку они слишком дорого стоят. В США стоимость одной инфузии составляет, по разным данным, приблизительно от одной до пяти тысяч долларов.

Нет, это маловероятно. Прежде всего по причине высокой стоимости препаратов. Кроме того, вакцины на современных платформах (ДНК или РНК-содержащие) достаточно быстро, примерно за несколько недель, можно адаптировать к меняющимся вариантам вируса. О чем говорят сами производители. А производство антител — это не такой быстрый процесс Заурбек Айсанов профессор РНИМУ имени Пирогова Минздрава России

Также он отметил, что для вакцинации в настоящий момент требуются миллионы доз. А производство моноклональных антител в таком количестве сейчас «не может выдавать такие объемы».

Кроме того, специалист подчеркнул, что дело не только в дороговизне производства. Ввод этих антител является довольно сложной медицинской процедурой. Их нужно вводить пациенту специальными аппаратами внутривенно в течение 30-90 минут. «Согласитесь, что на сегодняшний день массовое введение моноклональных антител, в отличие от массовой вакцинации, невозможно», — сказал доктор медицинских наук.

Айсанов также обратил внимание на то, что довольно сложно предсказать реакцию противников вакцинации, если им предложить вводить препарат на основе искусственно созданных антител.

Ранее в Китае обнаружили нейтрализующее моноклональное антитело 35B5. По данным исследователей, это помогло им найти уязвимую точку у самого коронавируса, которая не подвержена опасным мутациям. Позднее главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова оценила это открытие и заявила, что антитело не улучшит эпидемиологическую ситуацию в стране.