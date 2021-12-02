В РАН оценили открытие нейтрализующего все штаммы коронавируса антитела

Моноклональное антитело 35B5, которое нейтрализует все существующие штаммы коронавируса, не улучшит эпидемиологическую ситуацию в стране. Так открытие китайских ученых оценила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова, передает РИА Новости.

Материалы по теме «Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог «Случилось почти чудо» В Японии исчез коронавирус. Когда это произойдет в России — отвечает биолог

В понедельник, 1 декабря, китайские ученые заявили об обнаружении нейтрализующего антитела 35B5, которое, по их словам, может стать основой для создания универсальной вакцины против коронавируса.

«Антитело было найдено до появления штамма "омикрон", поэтому говорить о том, что оно помогает против него, нельзя. Кроме того, я полагаю, если мы сейчас начнем массово применять антитела в лечении, то вылезет новый штамм, устойчивый к ним», — заявила Баранова.

Она добавила, что применение антител для лечения невозможно из-за высокой стоимости их выделения. Таким образом, технологически данное открытие не поможет в реальной борьбе с COVID-19.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ Роман Зиновкин оценил открытие указанного антитела. Он также заявил, что подобные лекарства очень дорогие — их применяют для обеспеченных пациентов в крайне тяжелых случаях. Благодаря редкому использованию подобного лекарства вариант коронавируса, который не будет распознаваться антителом, появится не скоро, считает он.