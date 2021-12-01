В МГУ оценили открытие антитела от всех штаммов коронавируса

В МГУ оценили открытие китайскими биологами антитела против всех штаммов коронавируса

Обнаруженное китайскими молекулярными биологами антитело 35B5 действует против всех существующих штаммов коронавируса, однако инфекция постоянно мутирует. Так оценил открытие китайских ученых ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени М.В. Ломоносова Роман Зиновкин, его слова приводят «Известия».

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«Было бы действительно удобно, если бы у врачей появился «волшебный укол», который лечит от ковида. Однако стоит учесть, что лекарства на основе моноклональных антител довольно дорогие», — сказал ученый, отметив, что подобные препараты применяют для обеспеченных пациентов в крайне тяжелых случаях.

Зиновкин подчеркнул, что рано или поздно появится вариант коронавируса, который не будет распознаваться этим антителом. Однако благодаря редкому использованию подобного лекарства это может произойти не скоро.

Об обнаружении учеными из Китая нейтрализующего моноклонального антитела 35B5 стало известно 1 декабря. По данным исследователей, это помогло им найти уязвимую точку у самого коронавируса, которая не подвержена опасным мутациям.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «Лентой.ру» усомнился в том, что на основе данного антитела можно создать универсальную вакцину от всех штаммов коронавируса. По его словам, его можно применять только в качестве профилактики на короткий срок.