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В Совфеде заявили о создании Байденом фонда вмешательства в дела других стран

Вице-спикер СФ Косачев: Байден фактически объявил о создании фонда вмешательства

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден, который заявил на организованном Вашингтоном «Саммите за демократию» о выделении 424 миллионов долларов на программы по оказанию помощи другим государствам для укрепления демократии, фактически объявил о создании фонда вмешательства во внутренние дела других стран. Такой комментарий дал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook.

Политик назвал саммит пафосным мероприятием, которое «уже своим титулом должно было показать, во-первых, кто, мол, на планете — демократии, и, во-вторых, кто именно сам себя уполномочил присваивать это почетное звание». По его словам, все дело в водворении в мировые умы довольно простой мысли: кто против однополярного мира — тот против демократии.

Косачев выразил уверенность, что тотальная реидеологизация международных отношений понадобилась из-за того, что «однополярная модель трещит по швам под давлением стремления многих стран к более демократическим правилам в мире». Он добавил, что принцип отбора тех, кто был приглашен на саммит, скорее всего геополитический. Главный аспект, как отметил политик, — это не внутренняя политика, а внешняя: безупречная лояльность США, заключил вице-спикер Совфеда.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что руководитель любой страны, включая российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина, желали бы оказаться на месте главы Белого дома. Это объясняется обширными возможностями США, включая высокоразвитую науку и технологии, отметил Байден.

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Юлия Ямпольская
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