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Байден рассказал о желании Путина занять его место

Президент США Байден: лидеры России и Китая хотят оказаться на моем месте

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Руководитель любой страны, включая российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина, желали бы оказаться на месте главы Белого дома. Об этом заявил президент США Джо Байден в эфире шоу Джимми Фэллона на телеканале NBC.

«Я с оптимизмом смотрю на нашу страну. Я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами», — сказал он. Президент пояснил, что считает так из-за больших возможностей США, включая высокоразвитую науку и технологии.

В феврале Байден назвал свою жизнь в Белом доме «золотой клеткой». «Я просыпаюсь утром, смотрю на супругу Джилл и говорю: "Где мы, черт возьми?"», — рассказал он. Политик пояснил, что больше сотни раз бывал в Овальном офисе, когда занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, но никогда до этого не был в жилой части Белого дома. По его словам, она существенно отличается от резиденции вице-президента.

Марина Совина
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