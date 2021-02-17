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Байден назвал Белый дом «золотой клеткой»

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Patrick Semansky / AP

Президент США Джо Байден назвал свою жизнь в Белом доме «золотой клеткой». Слова американского лидера приводит Associated Press.

«Я просыпаюсь утром, смотрю на супругу Джилл и говорю: "Где мы, черт возьми?"», — рассказал Байден. Политик поделился, что до сих пор не может привыкнуть, что кто-то подает ему пальто. Байден пояснил, что больше сотни раз бывал в Овальном офисе, когда занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, но никогда до этого не был в жилой части Белого дома. По его словам, она существенно отличается от резиденции вице-президента.

Тем не менее Байден заверил, что уже освоился на посту президента. «Иногда из-за того что все происходит так быстро, кажется, что прошло уже четыре года», — поделился он.

Ранее вице-президента США Камалу Харрис уличили в том, что она проводит телефонные звонки с мировыми лидерами вместо президента. СМИ отмечают, что это странно, что вице-президент устанавливает контакты с ключевыми мировыми лидерами всего несколько недель спустя после прихода новой администрации. По мнению журналистов, это ставит под вопрос способность Байдена исполнять свои обязанности в качестве президента.

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