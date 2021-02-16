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Камалу Харрис уличили в звонках мировым лидерам от лица Байдена

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Камала Харрис
Камала Харрис
Фото: Damian Dovarganes / AP

Вице-президента США Камалу Харрис уличили в том, что она проводит телефонные звонки с мировыми лидерами вместо президента Джо Байдена. Об этом сообщает издание The National Pulse.

Белый дом накануне опубликовал пресс-релиз, посвященный телефонному звонку между Камалой Харрис и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Еще ранее политик провела разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Издание отмечает, что это странно, что вице-президент устанавливает контакты с ключевыми мировыми лидерами всего несколько недель спустя после прихода новой администрации. Это ставит под вопрос способность Байдена выполнять свои обязанности в качестве президента, добавляет автор статьи.

Ранее сообщалось, что Байден провел первый телефонный разговор на посту президента США с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер заявил, что обеспокоен действиями Пекина. В частности, он затронул темы прав человека, Гонконга, Синьцзяня и Тайваня. Помимо этого, лидеры двух стран обменялись мнениями насчет противостояния пандемии коронавируса.

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