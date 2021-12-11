Сотрудника ДПС Подмосковья уволили из-за подозрения в незаконной охоте

Старшего лейтенанта ГИБДД Подмосковья Дениса Долматова уволили из органов внутренних дел из-за подозрения в убийстве оленя во время незаконной охоты в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

«В дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" поступило сообщение из ОМВД России по Жуковскому району Калужской области о том, что сотрудник ДПС ОГИБДД МУ МВД, находившийся в Калужской области в свободное от службы время, подозревается в незаконной охоте», — заявила Петрова.

Начальник пресс-службы подмосковной полиции подчеркнула, что по результатам проверки сотрудник понесет наказание в соответствии с законодательством.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы проголосовали за лишение неприкосновенности представителя фракции КПРФ Валерия Рашкина, обвиненного в незаконной охоте. В октябре 2021 года полицейские остановили в Саратовской области машину депутата, в багажнике которой они нашли убитого лося. Коммунист поначалу говорил, что нашел тушу в лесу, однако позже признался в убийстве животного.