Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Сотрудника ДПС Подмосковья уволили из-за подозрения в незаконной охоте

Сотрудника ДПС Подмосковья Долматова уволили из-за подозрения в убийстве оленя

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Старшего лейтенанта ГИБДД Подмосковья Дениса Долматова уволили из органов внутренних дел из-за подозрения в убийстве оленя во время незаконной охоты в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

«В дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" поступило сообщение из ОМВД России по Жуковскому району Калужской области о том, что сотрудник ДПС ОГИБДД МУ МВД, находившийся в Калужской области в свободное от службы время, подозревается в незаконной охоте», — заявила Петрова.

Начальник пресс-службы подмосковной полиции подчеркнула, что по результатам проверки сотрудник понесет наказание в соответствии с законодательством.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы проголосовали за лишение неприкосновенности представителя фракции КПРФ Валерия Рашкина, обвиненного в незаконной охоте. В октябре 2021 года полицейские остановили в Саратовской области машину депутата, в багажнике которой они нашли убитого лося. Коммунист поначалу говорил, что нашел тушу в лесу, однако позже признался в убийстве животного.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме рассказали об изменениях в жизни россиян в новом году
Заявление Зеленского о референдуме по Донбассу назвали безответственным
На субсидирование льготной ипотеки в России выделили еще 5,5 миллиарда рублей
Боксер Лебедев порассуждал о возвращении в профессиональный спорт
В Москве рассказали о работе парковок в новогодние праздники
Ученые назвали необходимое для защиты от омикрона количество доз Pfizer
На Украине заявили об оказавшемся на грани катастрофы регионе
Сотрудника ДПС Подмосковья уволили из-за подозрения в незаконной охоте
Посол Украины разочаровался в новом канцлере Германии
Иммунолог назвал способ защититься от омикрон-штамма коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter