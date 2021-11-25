Госдума лишила депутата Рашкина неприкосновенности

Депутаты Государственной Думы проголосовали за лишение неприкосновенности представителя фракции КПРФ Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на лося. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает ТАСС.

С соответствующим представлением ранее обратился в парламент генеральный прокурор Игорь Краснов. Он посчитал необходимым привлечь депутата к административной ответственности по части 1-й статьи 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») и по части второй статьи 258 УК России («Незаконная охота»).

После этого комиссия Государственной Думы по мандатным вопросам рекомендовала дать согласие на снятие неприкосновенности с Рашкина.

341 депутат проголосовал за лишение Рашкина неприкосновенности

Рашкин уже признался, что действительно убил животное

Депутат рассказал, что поехал в Саратовскую область, чтобы отдохнуть после выборов в Государственную Думу. Там вместе с друзьями он отправился на охоту — по словам политика, ему сказали, что все необходимые для этого разрешительные документы имеются.

Парламентарий рассказал, что обнаружил животное на опушке и принял его за крупного кабана. После этого он дважды выстрелил, а затем, подойдя к трупу зверя, понял, что это лось. Рашкин разделал тушу топором и ножом, которые были в его автомобиле, а затем отправился за одним из своих друзей, который помог ему погрузить добычу в багажник.

На выезде из леса, по словам Рашкина, его автомобиль заглох, затем подъехала другая машина, и вышедшие из нее неизвестные люди потребовали, чтобы он открыл багажник.

Версию депутата о том, что он перепутал лося с кабаном, подвергли сомнению

Внештатный охотинспектор Камчатского края Владимир Шаблий, оценивая объяснения Рашкина, что тот перепутал лося с кабаном, заявил, что это невозможно, поскольку лось существенно выше кабана и вырастает до двух метров.

«Вообще, у настоящих охотников принято так: не уверен — не стреляй. Потому что на шорох стрелять — это в человека», — отметил эксперт.

Изначально Рашкин настаивал на том, что тушу лося он нашел в лесу случайно

Когда депутата задержали с тушей лося в багажнике автомобиля, он объяснил, что увидел убитое животное во время прогулки по лесу и вез его, чтобы передать полицейским.

По словам Рашкина, когда их с приятелем остановили, рядом была «целая орда эфэсбэшников, полиции, природоохранных структур».

«Опасаясь за своего друга Александра, а также чтобы ненароком случайно никого не подставить, я не нашел ничего лучше и выпалил, ну, что нашел тушу этого лося», — объяснился позже Рашкин, подчеркнув, что не пил алкоголя, а запах спиртного «исходил от находившегося рядом с ним друга Александра, которого он привез с собой на поляну из домика после застолья».

Теперь Рашкину может грозить до пяти лет тюрьмы

За незаконную охоту Рашкину может грозить тюремное заключение сроком от трех до пяти лет. Это следует из материалов, которые направил в Госдуму генпрокурор Краснов.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» юрист Родион Юрьев тоже предположил, что Рашкину грозит именно такое наказание.

«Если это было, скажем, на особо охраняемой территории, возможно лишение свободы на срок до двух лет. А если это совершено группой лиц — как в данном случае вдвоем, — то предусматривается лишение свободы от трех до пяти лет и лишение права занимать некоторые должности», — пояснил юрист.