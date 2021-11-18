Охотинспектор оценил возможность Рашкина перепутать лося с кабаном

Охотинспектор Шаблий заявил, что депутат Рашкин не мог перепутать лося с кабаном

Депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин в своем видеоролике, в котором он признался в убийстве лося, заявил, что перепутал животное с кабаном из-за плохой видимости. Его слова оценил внештатный охотинспектор Камчатского края Владимир Шаблий, пишет РЕН ТВ.

По мнению эксперта, спутать лося, который ростом в два метра и кабана — депутат не мог.

«У кабана то ножки короткие, а вот у лося их длина до полутора метров достигает. Вообще у настоящих охотников принято — не уверен, не стреляй. Потому что на шорох стрелять, это в человека», — рассказал Шаблий.

Также охотинспектор допустил, что на видимость в тепловизоре, который использовал Рашкин, повлияли погодные условия, однако оптика там должна быть хорошей.

Ранее подозреваемый в незаконной охоте Рашкин признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили в конце октября в его автомобиле. Он записал видеоролик, в котором описал обстоятельства ночи 29 октября.

Депутат Госдумы приехал в Саратовскую область, чтобы отдохнуть после выборов. По его словам, его дезинформировали и сказали, что разрешение на отстрел копытных есть, поэтому Рашкин отправился на охоту. Этим, уверен парламентарий, воспользовались неизвестные ему люди, участвовавшие в «провокации против него».

17 ноября генпрокурор России внес в Госдуму представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.