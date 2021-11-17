В Госдуму пришло представление о лишении депутата Рашкина неприкосновенности

Володин: генпрокурор направил в ГД представление о лишении Рашкина неприкосновенности

В Государственную Думу пришло представление о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Отмечается, что представление в нижнюю палату парламента прислал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Запрос на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности анонсировали в Госдуме 11 ноября. Данный вопрос рассматривала нижняя палата парламента по представлению генпрокурора России согласно статье 98 Конституции РФ.

В ночь на 29 октября машину депутата остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они нашли убитого лося.

Сам Рашкин рассказал, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, он выразил готовность сотрудничать со следствием.