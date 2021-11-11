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В Госдуме анонсировали запрос о лишении Рашкина неприкосновенности

Запрос о лишении Рашкина неприкосновенности может поступить в Госдуму на следующей неделе
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Валерий Рашкин (в центре)
Валерий Рашкин (в центре)
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Запрос о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, в багажнике машины которого был обнаружен мертвый лось, может поступить в Государственную Думу в начале следующей недели. Это анонсировал источник в нижней палате парламента, пишет РИА Новости.

Уточняется, что как депутат Госдумы Рашкин обладает парламентской неприкосновенностью. Вопрос о ее лишении рассматривает нижняя палата парламента по представлению генпрокурора России согласно статье 98 Конституции РФ.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме созовут заседание по делу Рашкина после обращения генпрокурора. Он подчеркнул, что в случае обращения генпрокурора о привлечении депутата к ответственности, в Государственной Думе не будут откладывать обсуждение вопроса.

В ночь на 29 октября машину депутата остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они нашли убитого лося. Сам Рашкин рассказал, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам правоохранительных органов.

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