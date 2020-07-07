В России прокомментировали решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по обращению депутата Валерия Рашкина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Госдумы.

Рашкин пожаловался в ЕСПЧ на попытки ограничить его свободу выражения мнений. В 2009 году во время митинга в Саратове, выступая перед участниками, он сравнил ситуацию в России с 1917 годом, призвал собравшихся «к новой революции», а также заявил, что «на Ельциных, Володиных, Слисках, Медведевых, Путиных» лежат некие преступления.

В ЕСПЧ пришли к выводу, что в данном случае действительно можно было говорить о нарушении права Рашкина выражать мнение, и обязали РФ выплатить депутату 7,8 тысячи евро.

Володин назвал такое решение политическим и ангажированным и добавил, что никакого отношения к правосудию и объективности оно не имеет. Председатель Госдумы также призвал депутата принести извинения. «Если он так переживает за страну и считает себя патриотом, то должен был обратить внимание, что сам документ ЕСПЧ озаглавлен "Рашкин против России". В этом и есть смысл происходящего», — подчеркнул Володин.

В 2010 году Ленинский районный суд Саратова удовлетворил иск Володина к Рашкину о защите чести и достоинства. Согласно решению суда, Рашкин должен был выплатить Володину один миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба. Суд признал заявления, сделанные Рашкиным во время митинга в Саратове в ноябре 2009 года, не соответствующими действительности.

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