В Госдуме обсудят дело депутата Рашкина

Володин заявил, что в Госдуме обсудят дело Валерия Рашкина после обращения генпрокурора

В Государственной Думе созовут заседание по делу депутата от КПРФ Валерия Рашкина после обращения генпрокурора. Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24», пишут «Известия».

В случае обращения генпрокурора о привлечении Рашкина к ответственности, в Госдуме не будут откладывать обсуждение вопроса. «Незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение», — добавил Володин.

Ранее стало известно, что дело о незаконной охоте, возбужденное после инцидента с тушей лося, найденной в автомобиле Рашкина, поступило в Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР).

В ночь на 29 октября машину Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они нашли убитого лося. Сам депутат объяснил, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам полиции.