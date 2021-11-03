Дело об инциденте с Рашкиным и тушей лося передали в центральный аппарат СКР

СКР: найденное у Рашкина оружие направили на экспертизу по делу о незаконной охоте

В Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) поступило дело о незаконной охоте, возбужденное после инцидента с тушей лося, найденной в машине депутата Государственной Думы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Найденные в машине депутата предметы, в том числе нож, топор, карабин с прицелом ночного видения, тренога и патроны, направлены на экспертизу.

Следователи продолжат допросы свидетелей и исследуют видеозаписи, которые бы подтвердили нахождение на незаконной охоте Валерия Рашкина и Александра Гношева.

В ночь на 29 октября автомобиль Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они обнаружили убитого лося. Сам депутат объяснил, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам полиции.