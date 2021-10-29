Депутат Госдумы Рашкин объяснился после обнаружения у него в машине убитого лося

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин рассказал, что увидел тушу мертвого лося и хотел передать ее сотрудникам полиции. Так он объяснил обнаружение животного в багажнике своего автомобиля в интервью RTVI.

По словам Рашкина, он выехал в Саратовскую область к друзьям и один пошел гулять по лесу. Позже увидел знакомый автомобиль, который уезжал, мигая лампочками. «Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию», — поделился депутат.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов, как отметил Рашкин, «с ног на голову» все переворачивают, якобы он убил лося.

Ночью в пятницу, 29 октября, автомобиль депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике обнаружили убитого лося. Позже было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте в регионе.