Полиция возбудила уголовное дело после обнаружения лося в машине у Рашкина

МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен Рашкин

Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной охоте в Саратовской области, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин — в его машине нашли тушу убитого лося. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД.

Уточняется, что в автомобиле, в багажнике которого нашли тушу животного, также обнаружили топор и два ножа. 258 статья УК РФ («Незаконная охота») предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до двух лет. Также в качестве наказания предусматриваются исправительные работы или лишение свободы.

29 октября стало известно, что полицейский с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства в Саратовской области остановили машину Рашкина. В багажнике автомобиля нашли убитого лося. Инцидент произошел ночью 29 октября в Лысогорском районе области. Депутату предложили пройти процедуру медосвидетельствования на состояние опьянения, но он отказался.

В отношении Рашкина составили административный протокол за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.