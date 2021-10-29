У депутата Госдумы Рашкина нашли убитого лося в машине

Полиция остановила машину депутата Госдумы от КПРФ Рашкина с убитым лосем в багажнике

Полицейский с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства в Саратовской области остановили машину депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. В багажнике автомобиля нашли убитого лося. Об этом сообщает ИА «Регион 64», видеозапись с места происшествия появилась в Telegram-канале политолога Сергея Карнаухова.

Инцидент произошел ночью 29 октября в Лысогорском районе области. «Лада Ларгус» российского депутата оформлена на Саратовское областное отделение КПРФ, вместе с ним в салоне находился 49-летний мужчина. Рашкину предложили пройти процедуру медосвидетельствования на состояние опьянения, но он отказался.

«Рашкин объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий», — сообщил агентству информированный источник.

В отношении Рашкина составлен административный протокол за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

23 сентября в Москве задержали участников несогласованного митинга КПРФ. Несогласованную акцию организовал Валерий Рашкин. Она прошла в формате встречи с депутатами. Власти Москвы отказались согласовать проведение митинга из-за пандемии коронавируса.