Первого секретаря обкома КПРФ обвинили в поборах на нужды партии

Депутат Смоленской областной думы Вячеслав Живица обвинил в поборах на нужды партии своего начальника, первого секретаря обкома КПРФ и вице-спикера Валерия Кузнецова. С таким заявлением он обратился к руководителю регионального управления Следственного комитета России Анатолию Уханову 24 августа, но известно стало об этом лишь сейчас, пишет «Коммерсантъ».

Парламентарий заявил, что коммунист обманным путем убедил его и других членов партии, что половину компенсации в 44 тысячи рублей следует отдавать «якобы по решению партийных органов на нужды якобы партии». Он подсчитал, что за три года лично передал 726 тысяч рублей под угрозой партийного взыскания и исключения из КПРФ.

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Живица обвинил начальника в мошенничестве с использованием служебного положения и просит возбудить против него уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, санкция по которой предполагает до шести лет лишения свободы.

21 октября 11 из 12 членов фракции КПРФ в Смоленской облдуме опровергли заявления в адрес Кузнецова и заявили, что причиной обращения в следственные органы стала личная неприязнь заявителя, которого однопартийцы неоднократно критиковали за нарушение дисциплины и принципов товарищества, к тому же, по их заявлению, Живица «подвержен затяжным депрессиям и алкоголизму».

Первый секретарь смоленского горкома КПРФ Андрей Максимов сообщил, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело за клевету, оно стало вторым, первое было начато несколько месяцев назад по факту нарушения уставных требований.

Ранее депутата от КПРФ Александра Котелевского задержали после того, как он в ходе перепалки до смерти избил инвалида, который работал над его заказом. Глава пресс-службы СУ СКР по республике Евгений Каневский сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Котелевский не признал вину, однако правоохранители собрали достаточно улик.

