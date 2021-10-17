Зюганов призвал посадить Горбачева за развал СССР

Глава КПРФ Зюганов: Горбачева нужно было посадить за развал СССР

Глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал посадить в тюрьму первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева за развал страны. Таким мнением политик поделился в интервью «Эху Москвы».

«Горбачева надо было отправить в места не столь отдаленные, ведь он перечеркнул волю народов жить в единой советской стране. 77 процентов [граждан] проголосовали за это», — заявил Зюганов.

Такие слова политика прозвучали в связи с высказыванием спикера Госдумы Вячеслава Володина. Тот предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира для лауреатов, которые впоследствии совершают преступления. В противном случае, считает депутат, статус награды оказывается под угрозой.

Зюганов также добавил, что Советскому Союзу не дали премии за победу над фашизмом, в то время как эту награду получали представители государств, сотрудничавших с гитлеровским режимом.