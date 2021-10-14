Володин обратился к Зюганову фразой «нельзя так, нельзя»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидера КПРФ Геннадия Зюганова признать итоги выборов в нижнюю палату парламента, обратившись к нему фразой «ну нельзя так, нельзя». Выступление политика попало на видео, оно опубликовано в Instagram-аккаунте «Дума ТВ».

«Если там, где вы победили, вы считаете как должное, "Единая Россия" должна признать. А там где вы проиграли, не признаете. (...) Коллеги, давайте мы с вами на берегу договоримся: мы признаем там, где вы победили, и у нас вопросов нет», — сказал Володин на заседании.

Он отметил, что «Единая Россия» молчит и «домолчится». «Где депутат от Москвы? Что молчите? (...) Их избрал народ. Народ! (...) Есть решение Центральной избирательной комиссии. Все, точка. Есть претензия — идите в суд. Не надо политизировать эти вопросы. В суде они должны решаться. Давайте это прекратим. Это все разрушает доверие к власти».

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. После обработки 100 процентов протоколов партия «Единая Россия» победила с результатом 49,82 процента голосов. КПРФ набрала 18,93 процента и заняла второе место. Также в парламент прошли ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).