Фракция КПРФ бойкотировала первое после летнего перерыва заседание Мосгордумы

Фракция КПРФ в Мосгордуме объявила о бойкоте на первом после перерыва заседании парламента в связи с непризнанием результатов электронного голосования по выборам в Госдуму. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам главы фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина, московское отделение КПРФ не признает итоги выборов в столице по одномандатным округам в Госдуму, а также результаты голосования по 37 избирательному округу по довыборам депутатов в Мосгордуму.

Ранее заместитель руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов сообщил «Интерфаксу» о планированной подаче 15 исков на результаты дистанционного электронного голосования.

28 сентября сотрудники полиции пришли в приемную первого заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова. Юристам Мосгоркомитета партии, которые подготовили жалобу на результаты выборов, предложили проехать в ОВД. В свою очередь, председатель партии Геннадий Зюганов назвал «уголовным преступлением» данный инцидент.