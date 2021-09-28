Полиция пришла в приемную первого зампредседателя ЦК КПРФ Мельникова

Сотрудники полиции пришли в приемную первого заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета Государственной Думы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков, пишет «Интерфакс».

Юристам Мосгоркомитета партии, которые подготовили жалобу на результаты выборов, предлагается проехать в ОВД.

Ранее пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов рассказал «Интерфаксу», что сотрудники правоохранительных органов заблокировали приемную Мельникова, где находится юрист фракции партии с исками по поводу итогов дистанционного электронного голосования в Москве. По его словам, полиция пришла с целью проверки, но в связи с чем она проводится, в партии не сказали.

Стало известно, что речь идет не о приемной Мельникова в Государственной Думе, а о его городской приемной, где «могут работать товарищи из московского горкома», уточнил Попов.

