В Госдуме рассказали о новом возможном главе комитета по обороне

Заместитель министра обороны России, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов, избранный в Госдуму восьмого созыва по списку «Единой России», может возглавить комитет нижней палаты парламента по обороне. Об этом ТАСС рассказал источник в Госдуме.

В Госдуме седьмого созыва пост председателя комитета по обороне занимал герой России Владимир Шаманов («Единая Россия»).

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что число заместителей председателя Государственной Думы восьмого созыва увеличится и превысит десять человек. В частности, в их число могут войти: уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и бывший глава Дагестана Владимир Васильев. Сохранить занимаемые в президиуме руководства Думы места могут Александр Жуков, Петр Толстой и ряд других депутатов.

По результатам выборов в Госдуму, прошедших 17, 18 и 19 сентября, ЕР получает 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, партия «Новые люди» — 13 мандатов.