В Госдуме заявили о постоянном характере вмешательств в дела России извне

Вмешательства внешних сил в российские дела будут носить постоянный характер. Такое мнение выразил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

По его словам, давление из-за рубежа усилится в попытках ослабить Россию и повлиять на ее развитие. Об этом свидетельствует развитие событий на Западе, о которых напомнил депутат. Часть западных неправительственных организаций (НПО) инициировали в США, Германии, Франции, Испании и других странах проведение акций протеста, призывающих правительства не признавать результаты выборов в России, что, по словам Пискарева, является новым витком иностранного вмешательства во внутренние дела России.

«Прошедшие выборы — это лишь один из множества эпизодов в многолетней истории давления на Россию и попыток ослабить нашу страну. Для новых санкций и демаршей будут находить новые поводы, преследуя главную цель — ослабить Россию», — сказал депутат.

Также он подчеркнул, что парламентские выборы в сентябре показали невозможность дестабилизировать Россию изнутри, в связи с чем внешнее давление будет усиливаться. «Ответом на это должны стать дальнейшее укрепление суверенитета и повышение экономического потенциала страны», — отметил он.

Ранее Пискарев предложил признать более 20 зарубежных неправительственных организаций (НПО) нежелательными в России из-за вмешательства в выборы и направил соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру.